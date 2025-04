Investor Ismaik will Anteile an 1860 verkaufen

Der umstrittene Investor Hasan Ismaik will seine Anteile am TSV 1860 München verkaufen. „Ich denke, 1860 braucht jemand Neues“, sagte Ismaik in einem ARD/BR-Interview: „Es wäre das Beste für 1860, wenn Hasan nicht bleibt.“ Der Jordanier knüpft an den Verkauf aber einige Bedingungen. „Wenn jemand diesen Verein kaufen will, muss er ein faires Angebot machen. Und ich will einen Plan sehen, was mit dem Verein passieren soll“, sagte Ismaik live im BR.