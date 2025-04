Ismaik-Knall bei 1860!

1860-Investor Hasan Ismaik will bei den Löwen aussteigen, seine Anteile verkaufen. Das gibt der 47-Jährige in einem Interview bekannt.

Der langjährige Investor Hasan Ismaik will beim TSV 1860 München aussteigen. Das gab der 47-Jährige in einem Interview bekannt.

„Ich möchte den Klub verkaufen und einfach nur noch Fan sein. Ich will nur noch Fan von 1860 sein. Ich denke, 1860 braucht jemand Neues - sie brauchen Hasan nicht. Wenn ich bleibe, wird dieser Klub so bleiben, wie er ist“, sagte Ismaik im Rahmen der Dreharbeiten für die neue ARD-Doku-Serie „Rise&Fall of 1860″.