Termin-Chaos um Drittliga-Partie immer verrückter

Der DFB setzt die Partie zwischen Unterhaching und Hansa Rostock erneut neu an und trifft damit eine ungewöhnliche Entscheidung.

Neue Wende in der schier endlosen Suche nach einem Spieltermin für die Drittliga-Partie zwischen der SpVgg Unterhaching und Hansa Rostock.

Nachdem zunächst der 29. April als Datum für das Nachholspiel im Hachinger Sportpark festgelegt wurde, hat der DFB nun einen neuen Termin bekanntgegeben. Demnach findet das Spiel am Mittwoch, 7. Mai, um 19 Uhr statt.

Der Grund für die abermalige Verlegung des Spieltermins ist kurios: Der Fußballverband Mecklenburg-Vorpommern konnte das Halbfinale der Rostocker im Landespokal beim FC Schönberg vom 1. Mai nicht verlegen, so dass Hansa nach ursprünglicher Planung einschließlich der Ligapartie beim SV Sandhausen am 3. Mai drei Pflichtspiele in fünf Tagen hätte bestreiten müssen.