Transfercoup um Volland

„Einmal Löwe - immer Löwe“: Der TSV 1860 München hat am Montag voller Stolz die Rückkehr von Kevin Volland bekannt gegeben. Der frühere Nationalspieler wechselt zur kommenden Saison von Union Berlin zu seinem Jugendklub. Zur Vertragslaufzeit machte der Drittligist keine Angaben.

„Für mich schließt sich mit der Rückkehr an die Grünwalder Straße ein Kreis“, sagte Volland. „Ich bin damals aus Thannhausen nach München gewechselt und habe nach der Zeit im Nachwuchs beim TSV 1860 die Chance bekommen, in den Profifußball einzusteigen.“

Volland soll „Aushängeschild“ der Löwen werden

Der 32-Jährige feierte 2010 sein Profidebüt für die Löwen, insgesamt bestritt der Offensivspieler 57 Zweitligaspiele für die Sechziger. Im Sommer 2012 wechselte Volland zur TSG Hoffenheim, vier Jahre später schloss er sich Bayer Leverkusen an. Nach drei Jahren bei der AS Monaco in Frankreich kehrte Volland 2023 nach Deutschland zurück und spielte für Union Berlin.