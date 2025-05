3. Liga: Hansa Rostock springt auf Platz vier

Rostock klettert auf den vierten Tabellenplatz. Am Samstag geht es im Aufstiegsduell gegen Cottbus.

Rostock klettert auf den vierten Tabellenplatz. Am Samstag geht es im Aufstiegsduell gegen Cottbus.

Drittligist Hansa Rostock darf weiter auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga hoffen. Bei der bereits sicher in die Regionalliga abgestiegenen SpVgg Unterhaching gewann Hansa das Nachholspiel des 26. Spieltags mit 2:0 (1:0). Die Mannschaft von Trainer Daniel Brinkmann springt durch den Sieg auf Platz vier und rückt auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heran.