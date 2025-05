Cottbus versagen die Nerven! Saarbrücken darf vom Aufstieg träumen

SID 17.05.2025 • 15:26 Uhr Saabrücken springt am letzten Spieltag noch an Energie Cottbus vorbei. Der BVB II muss den Gang in die Regionalliga antreten.

Der 1. FC Saarbrücken hat sich in einem dramatischen Saisonfinale den Relegationsplatz der 3. Liga gesichert und darf damit vom Aufstieg träumen.

Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz gewann nach Rückstand mit 2:1 (0:1) gegen Borussia Dortmund II und profitierte davon, dass Energie Cottbus im eigenen Stadion mit 1:4 (1:1) gegen den FC Ingolstadt verlor und dadurch auf Rang vier abrutschte.

Auf wen die Saarländer, die zuletzt in der Saison 2005/2006 in der 2. Liga spielten, in den Relegationsspielen am 23. und 27. Mai treffen, entscheidet sich am Sonntag.

Kai Brünker (67.) glich die Führung von Dortmunds Julian Hettwer (34.) aus, Patrick Schmidt (87.) traf - allerdings aus klarer Abseitsposition - zum Sieg. Hansa Rostock, vor dem Spieltag auch noch mit Chancen auf den Relegationsrang, verlor bei Absteiger Hannover 96 II mit 1:2 (0:0).

BVB-Reserve steigt direkt ab

In Saarbrücken herrschte aber nicht nur Feierstimmung. Der BVB II muss nach der Niederlage den Gang in die Regionalliga antreten, der VfB Stuttgart II (1:1 gegen Rot-Weiss Essen) und Waldhof Mannheim (0:1 bei Arminia Bielefeld) hielten die Klasse.

Durch den Heimsieg gegen Mannheim sicherte sich Bielefeld die Drittliga-Meisterschaft, das Team von Trainer Mitch Kniat geht nach dem achten Sieg aus den vergangenen neun Pflichtspielen mit reichlich Rückenwind in das DFB-Pokal-Endspiel gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstag in Berlin.