3. Liga: Zwei weitere Absteiger stehen fest

Adrien Lebeau (52., Foulelfmeter), Tim Krohn (61.) und Jan Mejdr (87.) schickten den SVS mit ihren Treffern in die Regionalliga, in der der Klub zuletzt 2007/08 gespielt hatte. Nach dem direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga hatte sich Sandhausen elf Spielzeiten im deutschen Unterhaus gehalten. Zuletzt holte die Mannschaft des Interimsduos Gerhard Kleppinger und Dennis Diekmeier nur einen Sieg aus den letzten 22 Spielen. Am 14. Spieltag hatte der SVS noch an der Tabellenspitze gestanden.