BVB droht Schreckensszenario

Die U23 des BVB steht vor dem Abstieg in die Regionalliga. Auch Mike Tullberg konnte das Steuer zunächst nicht herumreißen. Den Schwarz-Gelben droht die Talente-Flucht.

Die U23 des BVB steht vor dem Abstieg in die Regionalliga. Auch Mike Tullberg konnte das Steuer zunächst nicht herumreißen. Den Schwarz-Gelben droht die Talente-Flucht.

Vor dem 37. Spieltag übernahm Mike Tullberg die U23 von Borussia Dortmund in der 3. Liga. Geplant war der Wechsel zunächst im Sommer. Doch nach drei Niederlagen hintereinander kam der Däne früher als erwartet .

BVB droht Abstieg

Die BVB-Amateure verloren das wichtige Abstiegsspiel gegen den VfB Stuttgart II am Freitag vor einer Woche mit 0:1 - und rutschten damit auf den 17. Platz, einen Abstiegsplatz.

Um den Abstieg noch zu verhindern, braucht es am Samstag zwingend einen Sieg beim 1. FC Saarbrücken - sonst geht es runter in die Regionalliga West. Ein Schreckensszenario.

Denn sollte es wirklich so kommen, droht dem BVB die große Talente-Flucht. Spieler wie Kjell Wätjen, Almugera Kabar oder Filippo Mané wollen auffallen, im Bestfall zur Profi-Mannschaft vorstoßen. Das wäre in der Regionalliga kaum noch möglich.

„Es wäre schon wichtig, dass die zweite Mannschaft auch in Zukunft in der 3. Liga spielt. Die 3. Liga hat eine ganz andere Bedeutung als die 4. Liga. Da müssen wir nicht drüber diskutieren“, sagte Kovac.

Tullberg hatte fest damit geplant, das Team über den Sommer weiter aufzubauen und zu stärken. Mit dem Abstieg in die Regionalliga West wäre dies eine härtere Aufgabe.

„Ich bin Borusse durch und durch“

Doch der 39-Jährige, der seit 2019 für den BVB arbeitet, machte klar, dass er den Schwarz-Gelben treu bleiben will - egal, was am Samstag passiert.