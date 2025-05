Drama um Dynamo Dresden! Eigentor verhindert Aufstieg vorerst

Dynamo Dresden verpasst den Aufstieg in die 2. Bundesliga vorerst. Ein Eigentor in der Nachspielzeit verhindert die vorzeitige Rückkehr.

Dynamo Dresden muss sich noch gedulden! Die Sachsen haben am 36. Spieltag den Aufstieg in die 2. Bundesliga vorerst verpasst.

Dynamo musste sich im Aufstiegsduell der 3. Liga bei Arminia Bielefeld mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben. Bis in die Nachspielzeit hatte Dresden noch geführt, doch ein Eigentor des eingewechselte David Kubatta sorgte für den Ausgleich (90.+5).

Jakob Lemmer hatte in der 62. Minute den Führungstreffer erzielt.

Zwei Aufsteiger am 37. Spieltag?

Dresden bleibt mit 67 Punkten dennoch Tabellenführer und kann den Aufstieg am kommenden Spieltag nach drei Jahren in der Drittklassigkeit perfekt machen. Auch Bielefeld hat mit 66 Zählern als Zweiter alles in der eigenen Hand.