Gratulieren (noch) verboten: Dynamo Dresden vor dem Aufstieg

Dynamo Dresden steht vor der Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga. Auch Arminia Bielefeld hat den Aufstieg im Blick.

Noch wehrt sich Thomas Stamm mit Vehemenz. Verfrühte Glückwünsche zum Aufstieg prallen am Trainer des Fußball-Drittligisten Dynamo Dresden einfach ab. „Ich war am letzten Wochenende in Ingolstadt und habe mir das Spiel der Arminia dort angeschaut. Vor Ort wurde mir dreimal zum Aufstieg gratuliert“, sagte Stamm: „Das habe ich natürlich nicht angenommen, weil wir noch nichts erreicht haben.“