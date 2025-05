Spätes Eigentor verhindert Dresdens vorzeitigen Aufstieg

Ein spätes Eigentor hat den vorzeitigen Aufstieg von Dynamo Dresden in die 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Aufgrund des Slapstick-Treffers von David Kubatta (90.+5) kam der Spitzenreiter am 36. Spieltag der 3. Liga nur zu einem 1:1 (0:0) bei Verfolger und DFB-Pokalfinalist Arminia Bielefeld, mit einem Sieg wäre den Sachsen die Rückkehr ins deutsche Unterhaus nicht mehr zu nehmen gewesen.

Nach dem Treffer durch Jakob Lemme (62.) hatte Dynamo lange wie ein künftiger Zweitligist ausgesehen, dann bekam Kubatta eine halbhohe Flanke unglücklich ans Schienbein, von wo der Ball ins eigene Tor trudelte. Die nächste Möglichkeit, um nach drei Jahren wieder aufzusteigen, bietet sich am kommenden Wochenende bei Waldhof Mannheim. Dresden liegt fünf Punkte vor dem 1. FC Saarbrücken auf Rang drei.

Dann kann auch Bielefeld seine erfolgreiche Saison mit der Rückkehr in die 2. Liga krönen. Der Vorsprung des Tabellenzweiten auf Saarbrücken beträgt vier Punkte und die deutlich bessere Tordifferenz. Am 24. Mai steigt zudem noch das DFB-Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart.