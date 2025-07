3. Liga: Termine für Auftakt fix - hier startet 1860

Das Duell der Ex-Meister verkündete der DFB am Donnerstag.

Traditionsduell zum Start der 3. Liga: Rot-Weiss Essen erwartet zum Auftakt am 1. August 1860 München an der Hafenstraße. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Der Anstoß im Duell der Ex-Meister erfolgt um 19.00 Uhr.