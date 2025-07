3. Liga: Japanische Schiedsrichter leiten vier Spiele

In der neuen Saison der 3. Liga werden insgesamt vier Begegnungen von japanischen Schiedsrichtern geleitet. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag bekannt gab, sollen die beiden FIFA-Unparteiischen Koki Nagamine und Yusuke Ohashi sowohl am zweiten als auch am dritten Spieltag jeweils eine Begegnung pfeifen. Zudem werden die beiden Japaner, die bis Ende August in Frankfurt am Main untergebracht sind, auch vier Spiele in der Regionalliga Bayern leiten.