Ismaik-Chaos bei 1860 nimmt kein Ende! "Man kann nur fassungslos sein"

Wieder Chaos bei 1860: „Man kann nur fassungslos sein”

Winkler: „Weiß nicht, ob man das noch als Pech bezeichnen kann.“

Seit 2011 ist Ismaik als Investor bei der TSV 1860 GmbH & Co. KGaA engagiert. Seine Zeit beim Traditionsverein war geprägt von öffentlichen Auseinandersetzungen, sportlichen Rückschlägen und dem Absturz bis in die Regionalliga. Seit 2018 spielen die Löwen nun schon in der 3. Liga – der Traum von der Rückkehr in den Profifußball bleibt.