Turbulenzen bei den Löwen: Ismaik will nun doch weitermachen

Die Turbulenzen beim Fußball-Drittligisten 1860 München gehen wohl unvermindert weiter. Hasan Ismaik, Mehrheitsgesellschafter der Löwen, will, anders als bislang von ihm und Vereinsvertretern kommuniziert, seine Anteile am Klub nun doch nicht verkaufen.

In einem Schreiben an die Süddeutsche Zeitung ließ Ismaik (47) am Freitag wissen: Alles, was er den Fans von 1860 sagen wolle, sei, dass der ehemalige Vereinspräsident Robert Reisinger und der ehemalige Vizepräsident Karl Christian Bay „alle belogen haben“.