3. Liga: Last-Minute-Volland! 1860 jubelt spät

SID 23.08.2025 • 16:19 Uhr Der Aufsteiger, der sich vor der Saison unter anderem mit Influencer Nader Jindaoui verstärkte, gewinnt gegen Energie Cottbus 4:1.

Sieg für Hoffenheim und El-Jindaoui

Aufsteiger TSG Hoffenheim II mischt derweil die Liga auf. Das Team von Trainer Stefan Kleineheismann, das sich vor der Saison unter anderem mit Influencer Nader El-Jindaoui verstärkt hatte, gewann gegen Energie Cottbus 4:1 (3:0) und hat nach drei Spieltagen schon sieben Punkte auf dem Konto.

El-Jindaoui, der vergangene Saison für die zweite Mannschaft von US-Meister LA Galaxy aufgelaufen war, wurde in der 78. Minute eingewechselt. Für Cottbus war es eine Woche nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Hannover 96 die erste Niederlage der Saison.

Ebenfalls sieben Punkte gesammelt hat 1860 München. Die Löwen gewannen das Duell zweier Traditionsklubs bei Alemannia Aachen 2:0 (0:0). Patrick Hobsch (89.) und David Philipp (90.+1) trafen vor 27.000 Fans am Tivoli in Überzahl erst spät. Aachens Gianluca Gaudino hatte zuvor die Gelb-Rote Karte (64.) gesehen.