3. Liga: Last-Minute-Volland! 1860 jubelt spät

Der TSV 1860 München hat in der 3. Liga auch dank Kevin Volland einen späten Sieg eingefahren. Die Löwen gewannen das Duell zweier Traditionsklubs bei Alemannia Aachen 2:0 (0:0).
Volland als Last-Minute-Held der Löwen
Patrick Hobsch (89.) und David Philipp (90.+1) trafen vor 27.000 Fans am Tivoli in Überzahl erst spät - die Vorlage kam dabei jeweils vom langjährigen Bundesliga-Star Volland.
Aachens Gianluca Gaudino, einst Spieler des FC Bayern, hatte zuvor die Gelb-Rote Karte (64.) gesehen.
Sieg für Hoffenheim und El-Jindaoui
Aufsteiger TSG Hoffenheim II mischt derweil die Liga auf. Das Team von Trainer Stefan Kleineheismann, das sich vor der Saison unter anderem mit Influencer Nader El-Jindaoui verstärkt hatte, gewann gegen Energie Cottbus 4:1 (3:0) und hat nach drei Spieltagen schon sieben Punkte auf dem Konto.
El-Jindaoui, der vergangene Saison für die zweite Mannschaft von US-Meister LA Galaxy aufgelaufen war, wurde in der 78. Minute eingewechselt. Für Cottbus war es eine Woche nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Hannover 96 die erste Niederlage der Saison.
Am anderen Ende der Tabelle steht Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 nach einem 0:3 (0:1) bei Jahn Regensburg als einziger Drittligist noch ohne Punkt da. Seinen ersten Saisonsieg holte der VfL Osnabrück beim 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Saarbrücken. Der VfB Stuttgart II und der SC Verl trennten sich 1:1 (1:1).