3. Liga: Last-Minute-Volland! 1860 jubelt spät

Volland als Last-Minute-Held der Löwen

Der Aufsteiger, der sich vor der Saison unter anderem mit Influencer Nader Jindaoui verstärkte, gewinnt gegen Energie Cottbus 4:1.
Kevin Volland kehrt erstmals als Spieler von 1860 München zurück ins Grünwalder Stadion - und trifft gegen den VfL Osnabrück prompt zur Führung. Im Interview nach dem Spiel wird der Stürmer auch sentimental.
Der TSV 1860 München hat in der 3. Liga auch dank Kevin Volland einen späten Sieg eingefahren. Die Löwen gewannen das Duell zweier Traditionsklubs bei Alemannia Aachen 2:0 (0:0).

Patrick Hobsch (89.) und David Philipp (90.+1) trafen vor 27.000 Fans am Tivoli in Überzahl erst spät - die Vorlage kam dabei jeweils vom langjährigen Bundesliga-Star Volland.

Aachens Gianluca Gaudino, einst Spieler des FC Bayern, hatte zuvor die Gelb-Rote Karte (64.) gesehen.

Sieg für Hoffenheim und El-Jindaoui

Aufsteiger TSG Hoffenheim II mischt derweil die Liga auf. Das Team von Trainer Stefan Kleineheismann, das sich vor der Saison unter anderem mit Influencer Nader El-Jindaoui verstärkt hatte, gewann gegen Energie Cottbus 4:1 (3:0) und hat nach drei Spieltagen schon sieben Punkte auf dem Konto.

El-Jindaoui, der vergangene Saison für die zweite Mannschaft von US-Meister LA Galaxy aufgelaufen war, wurde in der 78. Minute eingewechselt. Für Cottbus war es eine Woche nach dem Sieg im DFB-Pokal gegen Zweitligist Hannover 96 die erste Niederlage der Saison.

Am anderen Ende der Tabelle steht Aufsteiger 1. FC Schweinfurt 05 nach einem 0:3 (0:1) bei Jahn Regensburg als einziger Drittligist noch ohne Punkt da. Seinen ersten Saisonsieg holte der VfL Osnabrück beim 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Saarbrücken. Der VfB Stuttgart II und der SC Verl trennten sich 1:1 (1:1).

