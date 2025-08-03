3. Liga: Horror-Verletzung für Hoffenheim!

Annabella Aulinger 30.08.2025 • 21:09 Uhr Eine heftige Verletzung schockiert die 3. Liga. Bei einem unglücklichen Zweikampf erwischt es Hoffenheims Kelven Frees schwer.

Das Drittligaspiel zwischen dem FC Hansa Rostock und der TSG Hoffenheim II wurde am Samstagnachmittag durch einen schockierenden Zwischenfall überschattet.

Hoffenheims Innenverteidiger Kelven Frees zog sich eine schwere Verletzung zu und musste auf einer Trage abtransportiert werden.

TSG Hoffenheim II: Frees verletzt sich schwer

Das Unglück ereignete sich in der 58. Minute: Nach einem Zweikampf mit Ruben Reisig (Hoffenheim) fiel Hansas Benno Dietze dem Hoffenheimer Unglücksraben Frees aufs linke Bein.

Sofort konnte man erkennen, dass der Unterschenkel einen Fehlstand hatte und deutlich verletzt war. Nicht nur die Hoffenheim-Spieler litten mit Frees, auch Rostocks Maximilian Kraus stellte sich schützend vor den Innenverteidiger, während dieser behandelt wurde.

Der Hoffenheimer wurde anschließend unter Applaus auf einer Trage abtransportiert.

Trotz des Zwischenfalls gewann Hoffenheim mit 1:0. Beide Mannschaften waren zuvor ungeschlagen. Bereits in der 13. Minute schoss Ayoube Amaimouni-Echghouyab den einzigen Treffer des Spiels.

Erinnerungen an Musiala-Verletzung werden wach

Die Szene mit Frees erinnerte an die Verletzung von Bayerns Jamal Musiala Anfang Juli. Auch bei ihm kam es zu einer Fehlstellung des linken Beins.