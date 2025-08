3. Liga: Dramatische Nachspielzeit! Wahnsinn beim Drittliga-Start

Ein Eigentor sorgt in der Nachspielzeit für den umjubelten Ausgleich von Saarbrücken in Cottbus.

Energie Cottbus und der 1. FC Saarbrücken haben sich zum Auftakt in die neue Saison der 3. Liga einen packenden Kampf geliefert. Der Tabellenvierte der Vorsaison lag bis tief in die Nachspielzeit in Führung, ehe ein Eigentor von Tim Campulka (90.+6) doch noch für den Ausgleich von Saarbrücken und den 3:3 (2:1)-Endstand sorgte.