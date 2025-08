Volland-Szene imponiert: „Das war herausragend“

In einem umkämpften Spiel im ausverkauften Stadion an der Hafenstraße trennten sich die beiden Teams mit Aufstiegsambitionen 1:1 (1:0).

Gelb-Rot? Volland agiert „herausragend“

Volland war in der zweiten Halbzeit in der Essener Hälfte in Szene gesetzt worden und wurde auf dem Weg zum Tor von Essens Tobias Kraulich gelbwürdig zu Fall gebracht. Der Verteidiger hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die Gelbe Karte gesehen, doch Volland stand nach dem Foul direkt auf und lief weiter auf das gegnerische Tor zu. Der Angriff verpuffte letztlich, Essens Kraulich kam ohne eine weitere Gelbe Karte davon.