Regensburg-Durststrecke geht auch in 3. Liga weiter

SID 29.08.2025 • 21:00 Uhr Der letzte Auswärtssieg in einem Punktspiel ist fast 17 Monate her.

Jahn Regensburg kommt auch nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga nicht in Tritt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Das Team des neuen Trainers Michael Wimmer unterlag bei Viktoria Köln 0:1 (0:0) und steht nach vier Drittliga-Spieltagen mit nur vier Punkten in der unteren Tabellenhälfte.

Tim Kloss (40.) sorgte für den Sieg der Kölner, die nun sechs Zähler auf dem Konto haben.