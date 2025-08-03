3. Liga: Rostock rettet Punkt in Ingolstadt

SID 24.08.2025 • 15:31 Uhr Hansa verpasst allerdings den Sprung auf die Aufstiegsplätze der 3. Liga.

Hansa Rostock hat den Sprung in die Aufstiegsplätze der 3. Liga verpasst.

Beim FC Ingolstadt rettete Hansa am Sonntag beim 1:1 (0:0) einen Punkt. Ingolstadt blieb auch im dritten Ligaspiel ohne Sieg.

Nach einer ausgeglichenen, aber chancenarmen ersten Halbzeit brachte Neuzugang Dennis Kaygin (57.) den FCI vor 6734 Zuschauern mit einem Distanzschuss in Führung.