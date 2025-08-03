3. Liga: Tabellenführer Duisburg feiert dramatischen Sieg

SID 30.08.2025 • 16:19 Uhr Der Aufsteiger aus der Regionalliga hält seine perfekte Auftaktbilanz und ist nach vier Spielen weiter Tabellenführer.

Die furiosen Aufsteiger des MSV Duisburg haben in der 3. Fußball-Liga erneut für Spektakel gesorgt und ihre Tabellenführung eindrucksvoll verteidigt.

Nach einer perfekten Auftaktbilanz mit drei Siegen aus drei Spielen wandelte das Team von Trainer Dietmar Hirsch einen 0:2-Rückstand innerhalb der letzten zehn Minuten in einen 3:2 (0:1)-Sieg. Mit nun zwölf Punkten hält der MSV seine Verfolger auf Distanz.

Der Doppelschlag durch Jan-Simon Symalla (82.) und Thilo Töpken (84.) leitete die Wende ein, die auch durch die Gelb-Rote Karte für Verls Kapitän Niko Kijewski begünstigt wurde (87.).

Noß macht Last-Minute-Sieg perfekt

Duisburgs Conor Noß (90.+2) machte in einer dramatischen Schlussphase den nächsten Last-Minute-Sieg perfekt. Bereits in der Vorwoche hatte Töpken mit einem späten Tor für den Sieg über Zweitliga-Absteiger SSV Ulm gesorgt (2:1).

