Die Transfer-Coups von 1860 zahlen sich aus

SID 09.08.2025 • 16:10 Uhr Die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Kevin Volland und Florian Niederlechner führen 1860 München zum ersten Saisonsieg. Auch Saarbrücken punktet dreifach.

Angeführt von seinen beiden Star-Neuzugängen Kevin Volland und Florian Niederlechner hat 1860 München den ersten Sieg in der 3. Liga gefeiert. Nach dem 1:1 zum Auftakt bei Rot-Weiss Essen gewann das Team um die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis im Stadion an der Grünwalder Straße mit 3:1 (2:0) gegen den VfL Osnabrück.

Volland (10.) und Niederlechner (41.), der im zweiten Spiel seinen zweiten Treffer erzielte, brachten den Aufstiegskandidaten auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel legte der Norweger Sigurd Haugen das 3:0 nach (52.), Patrick Kammerbauer traf für die Gäste (75.).

Auch der 1. FC Saarbrücken, dessen Zweitliga-Traum in der vergangenen Spielzeit erst in der Relegation geplatzt war, stellte nach dem wilden 3:3 zum Auftakt in Cottbus auf vier Punkte. Kai Brünker (7./39.) sorgte mit einem Doppelpack für den 2:1 (2:0)-Sieg gegen Viktoria Köln.