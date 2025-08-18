"Meister müssen aufsteigen": Aufstiegsreform läuft an

SID 18.08.2025 • 15:51 Uhr Das ist das Ergebnis der Präsidenten-Konferenz am Montag. Der nächste Schritt soll bis Ende September gemacht werden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die zuständigen Träger der Regionalligen haben sich auf die Bildung einer Arbeitsgruppe zur Reform der Aufstiegsregelung in die 3. Liga geeinigt.

Das verkündete der DFB nach einer Konferenz am Montag, an dem die Präsidenten der Regional- und Landesverbände sowie DFB-Präsident Bernd Neuendorf teilnahmen. Der hatte zuletzt seine Unterstützung für die Initiative zugesagt.

Auf den Tagungen der Regionalligen hatte sich zuletzt eine Mehrheit der Klubs für die Einsetzung einer Arbeitsgruppe ausgesprochen. Schon länger steht die Aufstiegsregelung in die 3. Liga in der Kritik. Seit 2019 steigen aus den fünf Regionalligen nur die Meister der Staffeln Südwest und West immer auf.

Neuendorf: „Meister müssen aufsteigen“

Die Staffel-Sieger im Nordosten, Norden und Bayern dürfen per Rotationsprinzip nur alle drei Jahre direkt hoch. Die restlichen beiden Meister müssen in ein Playoff um den letzten Aufstiegsplatz.

