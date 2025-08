Kuriose Aktion! Hansa-Fans besprühen eigenen Mannschaftsbus

In der 3. Liga kommt es zu einem Graffiti-Krieg. Die Fans von Hansa Rostock besprühen dabei den eigenen Bus. Zuvor war er von anderen Fans beschmiert worden.

Das wollten die treuen Hansa-Fans so nicht auf sich sitzen lassen und übersprühten die beleidigenden Schriftzüge mit einem riesigen Graffiti des Vereinsnamens „Hansa Rostock“.

Zudem verewigten sie in der Mitte des Schriftzugs auch eine Comicfigur mit Hansa-Kappe, die einen Schweinekopf mit einem Schal des FSV Zwickau würgt. Eine eindeutige Nachricht an die Fans aus Zwickau, die zuvor den Bus beschmiert hatten.

Hansa-Bus wurde zuvor mit Zwickau-Schriftzug besprüht

Die Fans reagierten damit auf einen Angriff auf den Bus in der Nacht zuvor, in der der Mannschaftsbus mit zwei großflächigen Graffiti beschmiert wurde.

Auf der einen Seite prangte bei der Ankunft der Mannschaft in Aue der Schriftzug „FSV“, auf der anderen Seite stand „Viola Merda“ (auf Deutsch: Lila Scheiße).

Vieles deutet darauf hin, dass die Szene aus Zwickau hinter dem Angriff steckt. Sie wollten mit der Aktion augenscheinlich nicht nur den Rostockern eins auswischen, sondern auch eine abfällige Geste in Richtung des Gegners Erzgebirge Aue senden.

Rostock parkte Bus über Nacht am Stadion in Zwickau

Was noch für eine Aktion der Fan-Szene aus Zwickau spricht: Der Hansa-Bus parkte in der Nacht vor dem Spiel direkt vor der GGZ Arena in Zwickau.