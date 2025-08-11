Traditionsklub wirft Trainer nach zwei Spielen raus!

Maximilian Huber 11.08.2025 • 21:04 Uhr Drittligist Waldhof Mannheim stellt Cheftrainer Dominik Glawogger mit sofortiger Wirkung frei. Damit zieht der Klub zu einem bemerkenswert frühen Zeitpunkt die Reißleine - und liefert die Begründung gleich mit.

Trennung nach nur zwei Spieltagen: Drittligist Waldhof Mannheim hat Cheftrainer Dominik Glawogger mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Klub reagiert damit auf den schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus zwei Spielen.

Wer auf den 35 Jahre alten Österreicher folgt, teilten die Mannheimer in ihrer Pressemitteilung am Montagabend nicht mit.

Glawoggers Kredit war schnell verspielt

„Zunächst einmal möchte ich mich bei Dominik für seine Bereitschaft und seinen Einsatz bedanken. Er hat im April in einer schwierigen Phase Verantwortung übernommen und mitgeholfen, den Klassenerhalt zu sichern“, sagte Mannheims Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber.

Weiter heißt es: „Dennoch haben uns einige Entwicklungen in den vergangenen Wochen dazu bewogen, auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen. Trotz personeller Kontinuität ist es uns zum Saisonstart nicht gelungen, den nächsten Schritt in unserer sportlichen Entwicklung zu gehen.“

Zuber hatte bereits am Sonntag nach der Niederlage bei Hansa Rostock eine vernichtend anmutende Bilanz gezogen: „Mit Ball hatten wir wirklich überhaupt keine Ideen, und so kann keine Weiterentwicklung stattfinden. Das ist sicherlich zu wenig für unsere Ansprüche, und deshalb müssen wir schleunigst die Kurve kriegen. Da sind ganz viele Themen, an denen wir arbeiten müssen“, zitierte ihn der Mannheimer Morgen.

Glawogger hatte zuletzt auch mit einschneidenden personellen Entscheidungen für Diskussionen gesorgt: Beim Saisonauftakt gegen Verl setzte er sowohl den langjährigen Kapitän Marcel Seegert als auch Sturmveteran Terrence Boyd auf die Tribüne. Seegert ist mittlerweile zum SSV Ulm gewechselt, Boyd stand auch in Rostock nicht im Kader.

3. Liga: Waldhof holte einen Punkt aus zwei Spielen

Glawogger hatte das Amt am 33. Spieltag der vergangenen Spielzeit übernommen. Im Saisonendspurt gelangen unter seiner Führung zwei Siege und am Ende der Klassenerhalt.

In den ersten beiden Partien der neuen Saison hatte Waldhof zunächst 2:2 gegen den SC Verl gespielt, am vergangenen Sonntag folgte mit dem 0:1 in Rostock die erste Niederlage.

