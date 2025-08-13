Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
3. Liga
3. Liga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
3. Liga>

Regensburgs Kühlwetter für vier Spiele gesperrt

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Regensburgs Kühlwetter lange gesperrt

Der Jahn-Kapitän war wegen "rohen Spiels" vom Platz gestellt worden. Sein Gegner fällt monatelang aus.
Für vier Spiele gesperrt: Christian Kühlwetter (m.)
Für vier Spiele gesperrt: Christian Kühlwetter (m.)
© IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink/SID/IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink
SID
Der Jahn-Kapitän war wegen "rohen Spiels" vom Platz gestellt worden. Sein Gegner fällt monatelang aus.

Christian Kühlwetter vom Drittligisten SSV Jahn Regensburg ist nach seiner Roten Karte für vier Spiele gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch. Der Jahn-Kapitän war am Sonntag beim 0:4 gegen den MSV Duisburg in der elften Minute wegen „rohen Spiels“ vom Platz gestellt worden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Sein Gegenspieler Jakob Bookjans musste daraufhin verletzt ausgewechselt werden und fällt nach Angaben der Duisburger wegen einer schweren Unterschenkelverletzung für mehrere Monate aus. Kühlwetter hatte sich nach dem Spiel bei Bookjans entschuldigt. Für das DFB-Pokal-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln ist er spielberechtigt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite