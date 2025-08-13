Regensburgs Kühlwetter für vier Spiele gesperrt

SID 13.08.2025 • 13:03 Uhr Der Jahn-Kapitän war wegen "rohen Spiels" vom Platz gestellt worden. Sein Gegner fällt monatelang aus.

Christian Kühlwetter vom Drittligisten SSV Jahn Regensburg ist nach seiner Roten Karte für vier Spiele gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Mittwoch. Der Jahn-Kapitän war am Sonntag beim 0:4 gegen den MSV Duisburg in der elften Minute wegen „rohen Spiels“ vom Platz gestellt worden.

