Wiesbaden unterliegt Essen spektakulär und verpasst Platz eins

SID 22.08.2025 • 21:04 Uhr Der Fußball-Drittligist muss wenige Tage vor dem Duell im DFB-Pokal mit Bayern München einen Rückschlag hinnehmen.

Fußball-Drittligist Wehen Wiesbaden ist fünf Tage vor dem Pokalkracher mit Rekordmeister Bayern München erstmals in der Liga gestolpert. Die Hessen verloren am Freitagabend in einer wilden Partie mit 3:4 (1:0) gegen Rot-Weiss Essen.

Statt sich für mindestens eine Nacht an die Tabellenspitze zu schieben, musste der Aufstiegsaspirant im dritten Saisonspiel somit die erste Niederlage hinnehmen.

Müsel trifft spät in der Nachspielzeit

Jordy Gillekens hatte in der 24. Minute zur Führung für die Gastgeber getroffen, doch Essen schlug nach Wiederanpfiff in Person von José-Enrique Rios Alonso (55.), Kaito Mizuta (63.) und Ahmet Arslan (71., Foulelfmeter) zurück.

Zwar schaffte Wiesbaden durch Fatih Kaya (74., Foulelfmeter) und Nikolas Agrafiotis (87.) zunächst das Comeback, doch Torben Müsel (90.+4) traf kurz vor Schluss zum Auswärtssieg für die Gäste.

