Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
3. Liga
3. Liga
NEWS
HIGHLIGHTS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
3. Liga>

3. Liga: Kantersieg! Cottbus springt auf Platz drei

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Cottbus feiert Kantersieg

Energie Cottbus meldet sich eindrucksvoll nach der Niederlage in Verl zurück. Die Reserve des VfB wird überrollt.
SC Verl - Energie Cottbus: Tore und Highlights | 3. Liga
SID
Energie Cottbus meldet sich eindrucksvoll nach der Niederlage in Verl zurück. Die Reserve des VfB wird überrollt.

Energie Cottbus bleibt in der 3. Liga in der Spitzengruppe. Fünf Tage nach dem 1:2 beim SC Verl meldete sich die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) gegen den VfB Stuttgart II zurück und kletterte auf den dritten Tabellenplatz.

{ "placeholderType": "MREC" }

Erik Engelhardt (5. und 54.), Henry Rorig (40.), Tim Campulka (67.) und Moritz Hannemann (90.+2) erzielten die Tore für die Lausitzer.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite