3. Liga: Kantersieg! Cottbus springt auf Platz drei

Energie Cottbus bleibt in der 3. Liga in der Spitzengruppe. Fünf Tage nach dem 1:2 beim SC Verl meldete sich die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) gegen den VfB Stuttgart II zurück und kletterte auf den dritten Tabellenplatz.
Cottbus feiert Kantersieg
Energie Cottbus meldet sich eindrucksvoll nach der Niederlage in Verl zurück. Die Reserve des VfB wird überrollt.
Erik Engelhardt (5. und 54.), Henry Rorig (40.), Tim Campulka (67.) und Moritz Hannemann (90.+2) erzielten die Tore für die Lausitzer.