3. Liga: Duisburg lässt erstmals Punkte liegen

Der MSV Duisburg hat am siebten Spieltag der 3. Fußball-Liga erstmals Punkte liegen lassen. Die furios in die Saison gestartete Mannschaft von Trainer Dietmar Hirsch musste sich im Aufsteigerduell beim TSV Havelse mit einem 1:1 (0:0) begnügen.

Dabei gingen die Gäste erst spät durch Conor Noß in Führung (90.), Havelse glich durch John Xaver Posselt (90.+7) aber noch aus. Der MSV führt die Tabelle mit 19 Punkten aber weiterhin vor dem 1. FC Saarbrücken (16) und der TSG Hoffenheim II (13) an. Havelse erkämpfte sich das dritte Unentschieden der Spielzeit und verließ den letzten Platz.