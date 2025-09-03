3. Liga: Duisburg siegt wieder

SID 27.09.2025 • 16:02 Uhr Der Aufsteiger aus Duisburg feiert im achten Spiel den siebten Dreier und führt souverän die Tabelle an.

Aufsteiger MSV Duisburg ist nach seinem Rekordstart und den ersten abgegebenen Punkten in der 3. Fußball-Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach sechs Siegen zum Auftakt und dem 1:1 beim TSV Havelse bezwang der Ex-Bundesligist den FC Ingolstadt trotz Rückstands mit 2:1 (0:0). Die Zebras führen mit 22 Punkten weiter souverän die Tabelle an. Verfolger 1. FC Saarbrücken (17) kam in Unterzahl nicht über ein 1:1 (0:1) beim SV Wehen Wiesbaden hinaus.

Nächste Schlappe für 1860 München

Am Tabellenende kassierte das Schlusslicht 1. FC Schweinfurt trotz Führung mit 1:5 (1:1) gegen Alemannia Aachen die siebte Pleite. Mitaufsteiger Havelse sammelte mit dem 1:1 (1:0) bei Hansa Rostock immerhin den vierten Punkt der Saison ein. Erzgebirge Aue verschaffte sich mit dem 2:0 (1:0) gegen 1860 München ein wenig Luft.