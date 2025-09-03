3. Liga: Duisburg weiter furios!

Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga auch das sechste Spiel gewonnen und damit die Tabellenführung weiter ausgebaut.
Duisburg weiter furios
Beim 1. FC Schweinfurt gewann der furiose Aufsteiger durch die Tore von Rasim Bulic (15.), Tobias Fleckstein (61.) und Can Coskun (74.) mit 3:0 (1:0) und liegt mit der makellosen Bilanz von 18 Punkten nun bereits fünf Punkte vor dem ersten Verfolger.
Das ist nach den Dienstagsspielen zunächst der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer besiegten die SSV Ulm dank eines Doppelpacks von Florian Flick (5., 68.) mit 3:1 (1:0) und sprangen damit auf Rang zwei, 1860 München (11 Punkte) könnte am Mittwoch (auswärts bei Hansa Rostock) aber wieder vorbeiziehen.
Auch Köln mischt ganz oben mit
Ganz oben mischt auch Viktoria Köln mit. Die Domstädter schoben sich durch den Last-Minute-Sieg gegen die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim (2:1) auf Rang drei (12 Punkte). Lex-Tyger Lobinger traf in der 92. Minute zum umjubelten Siegtreffer für die über eine Halbzeit in Überzahl spielende Viktoria.