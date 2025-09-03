3. Liga: Duisburg weiter furios!

SID 16.09.2025 • 20:59 Uhr Sechstes Spiel, sechster Sieg: Aufsteiger MSV Duisburg mischt weiter die Liga auf.

Der MSV Duisburg hat in der 3. Liga auch das sechste Spiel gewonnen und damit die Tabellenführung weiter ausgebaut.

Beim 1. FC Schweinfurt gewann der furiose Aufsteiger durch die Tore von Rasim Bulic (15.), Tobias Fleckstein (61.) und Can Coskun (74.) mit 3:0 (1:0) und liegt mit der makellosen Bilanz von 18 Punkten nun bereits fünf Punkte vor dem ersten Verfolger.

Das ist nach den Dienstagsspielen zunächst der 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer besiegten die SSV Ulm dank eines Doppelpacks von Florian Flick (5., 68.) mit 3:1 (1:0) und sprangen damit auf Rang zwei, 1860 München (11 Punkte) könnte am Mittwoch (auswärts bei Hansa Rostock) aber wieder vorbeiziehen.

Auch Köln mischt ganz oben mit