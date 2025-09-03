3. Liga: Löwen werfen Trainer und Geschäftsführer raus

SID 28.09.2025 • 11:53 Uhr Nach drei Niederlagen in Serie greift 1860 München durch: Patrick Glöckner und Christian Werner müssen gehen.

Nach drei Niederlagen in Serie hat Fußball-Drittligist 1860 München Trainer Patrick Glöckner entlassen. Der 48-Jährige hatte die Mannschaft erst im Januar übernommen. Zugleich wurde auch Geschäftsführer Christian Werner freigestellt. Dies teilten die Gesellschafter der Löwen am Tag nach dem 0:2 bei Erzgebirge Aue mit.

Wer am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) im Spiel gegen Viktoria Köln als Trainer fungieren wird, ist noch unklar. Die Sechziger hatten sich vor dieser Saison unter anderem mit dem früheren Nationalspieler Kevin Volland sowie dem langjährigen Bundesliga-Profi Florian Niederlechner verstärkt. Das erklärte Ziel ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga.