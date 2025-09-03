Zweitliga-Absteiger setzt Talfahrt fort

SID 12.09.2025 • 21:01 Uhr Jahn Regensburg kassiert in der 3. Liga die nächste Pleite und bleibt im Tabellenkeller hängen.

Jahn Regensburg kommt nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga auch eine Liga tiefer nicht in Tritt.

Das Team des neuen Trainers Michael Wimmer verlor am Freitagabend sein Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen 1:3 (0:1) und nähert sich nach fünf Drittliga-Spieltagen mit nur vier Punkten der Abstiegszone.

Essen bleibt an Aufstiegsplätzen dran

Der Franzose Tom Moustier (35.), Kaito Mizuta (75.) und Kelsey Owusu (90.+7) sorgten für Essens Sieg, der Japaner Mizuta traf damit auch im dritten Spiel in Folge.

Dem Jahn half auch das dritte Saisontor von Noel Eichinger (70.) nicht.

