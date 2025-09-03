Newsticker
Zweitliga-Absteiger setzt Talfahrt fort

Regensburg setzt Talfahrt fort

Jahn Regensburg kassiert in der 3. Liga die nächste Pleite und bleibt im Tabellenkeller hängen.
Viktoria Köln scheint einen überzeugenden Sieg gegen den Jahn Regensburg zu feiern - und ist in der Nachspielzeit auf die Adleraugen eines Linienrichters angewiesen, um den vierten Heimsieg in Folge zu sichern.
SID
Jahn Regensburg kommt nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga auch eine Liga tiefer nicht in Tritt.

Das Team des neuen Trainers Michael Wimmer verlor am Freitagabend sein Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen 1:3 (0:1) und nähert sich nach fünf Drittliga-Spieltagen mit nur vier Punkten der Abstiegszone.

Essen bleibt an Aufstiegsplätzen dran

Der Franzose Tom Moustier (35.), Kaito Mizuta (75.) und Kelsey Owusu (90.+7) sorgten für Essens Sieg, der Japaner Mizuta traf damit auch im dritten Spiel in Folge.

Dem Jahn half auch das dritte Saisontor von Noel Eichinger (70.) nicht.

Für RWE war es der zweite Auswärtssieg nacheinander, damit bleibt Essen in Tuchfühlung zu den Aufstiegsplätzen.

