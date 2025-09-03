3. Liga: Schmerzhafte Klatsche für 1860 München

SID 20.09.2025 • 18:30 Uhr Die ambitionierten Löwen verpassen den Sprung auf Platz drei - weil sie gegen einen Aufsteiger untergehen.

Der ambitionierte Drittligist 1860 München hat zum Auftakt des Oktoberfests eine schmerzvolle Niederlage kassiert.

Die Löwen gingen gegen Aufsteiger TSG Hoffenheim II mit 1:5 (0:2) unter und verpassten den Sprung auf Platz drei. Diesen übernahmen die Hoffenheimer mit 13 Punkten hinter Spitzenreiter MSV Duisburg (18) und dem Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken (16).

Essen und Osnabrück mischen oben mit

Oben mischen auch Rot-Weiss Essen (3:0 gegen Hansa Rostock) und der VfL Osnabrück (3:1 gegen Erzgebirge Aue) mit jeweils zwölf Punkten mit.