3. Liga: Saarbrücken bleibt erster Verfolger von Duisburg

SID 19.09.2025 • 21:02 Uhr Kai Brünker trifft doppelt. In der Schlussphase wird es aber noch einmal kribbelig. Saarbrücken bleibt Duisburg auf den Fersen.

Der 1. FC Saarbrücken bleibt in der 3. Fußball-Liga erster Verfolger des makellosen Tabellenführers MSV Duisburg. Das Team von Trainer Alois Schwartz feierte mit einem mühevollen 2:1 (2:0) gegen Aufsteiger 1. FC Schweinfurt den fünften Saisonsieg und vierten Dreier in Serie - und bleibt damit auch nach dem 7. Spieltag definitiv Zweiter.

Der Rückstand auf den perfekt gestarteten MSV (18 Punkte) beträgt für die Saarländer nur noch zwei Punkte, Duisburg kann am Sonntag beim TSV Havelse (13.30 Uhr/MagentaSport) aber den alten Abstand wieder herstellen.