3. Liga: Hansa fügt Löwen erste Pleite zu - FCI furios

SID 17.09.2025 • 21:06 Uhr Die Münchner verlieren ohne einen Ex-Nationalspieler in Rostock.

1860 München hat in der 3. Liga die erste Saisonniederlage kassiert und damit den Sprung auf Platz zwei verpasst. Ohne den gesperrten Ex-Nationalspieler Kevin Volland verloren die Löwen 1:2 (0:2) bei Hansa Rostock.

Der Rückstand zum furiosen Aufsteiger und Tabellenführer MSV Duisburg beträgt für 1860 bereits sieben Punkte.

Die Löwen treffen (zu) spät

Ein Doppelschlag durch Benno Dietze (31.) und Maximilian Krauss (35.) brachte das Heimteam im ersten Durchgang auf die Siegerstraße. In der Schlussphase von Halbzeit zwei gelang dann Sean Dulic (89.) nur noch der Anschlusstreffer für München.