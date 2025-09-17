3. Liga: Hansa fügt Löwen erste Pleite zu - FCI furios

1860 München hat in der 3. Liga die erste Saisonniederlage kassiert und damit den Sprung auf Platz zwei verpasst. Ohne den gesperrten Ex-Nationalspieler Kevin Volland verloren die Löwen 1:2 (0:2) bei Hansa Rostock.
Der Rückstand zum furiosen Aufsteiger und Tabellenführer MSV Duisburg beträgt für 1860 bereits sieben Punkte.
Ein Doppelschlag durch Benno Dietze (31.) und Maximilian Krauss (35.) brachte das Heimteam im ersten Durchgang auf die Siegerstraße. In der Schlussphase von Halbzeit zwei gelang dann Sean Dulic (89.) nur noch der Anschlusstreffer für München.
Im Tabellenkeller feierte derweil der FC Ingolstadt den ersten Ligasieg. Bei Aufsteiger und Schlusslicht TSV Havelse setzte sich die Mannschaft von Trainerin Sabrina Wittmann trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstands mit 6:2 (2:2) durch. Die Ingolstädter profitierten dabei auch von einer Roten Karte für Havelses Noah Plume (44.) kurz vor der Pause.