Pyro in Rostock: Neunjähriger „schwer verletzt“

SID 18.09.2025 • 10:55 Uhr Die Pyro-Show in Rostock nimmt eine tragische Wendung.

Das Spiel in der 3. Fußball-Liga zwischen Hansa Rostock und 1860 München am Mittwochabend (2:1) ist von einem tragischen Pyro-Vorfall überschattet worden. Wie die Rostocker Polizei mitteilte, wurde nach ersten Erkenntnissen mindestens eine Person auf der Tribüne verletzt. Ein neunjähriger Junge musste mit schweren Verletzungen zur weiteren medizinischen Behandlung in eine Rostocker Klinik gebracht werden.

