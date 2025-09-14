Volland fliegt! 1860 München siegt dramatisch

SID 14.09.2025 • 21:37 Uhr 1860 München feiert in Unterzahl einen dramatischen Last-Minute-Erfolg. Kevin Volland ist dabei einer der Hauptdarsteller.

Durch ein Last-Minute-Comeback in Unterzahl ist 1860 München in der 3. Liga auf einen Aufstiegsplatz gesprungen.

Nach einer dramatischen Schlussphase setzten sich die Münchner Löwen mit 3:2 (2:0) gegen das Schlusslicht TSV Havelse durch. Mit drei Siegen und zwei Remis aus den ersten fünf Spielen sind die Sechziger erster Verfolger des makellosen Tabellenführers MSV Duisburg.

Der frühere Nationalspieler Kevin Volland (39.) und Sigurd Haugen (45.) schossen zunächst eine scheinbar komfortable Führung für die Gastgeber heraus.

Hobsch trifft in der Nachspielzeit

Ein Eigentor des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Florian Niederlechner brachte Havelse zurück ins Spiel (58.). Nachdem Volland mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war (85.), glich John Xaver Posselt (89.) sogar aus.

