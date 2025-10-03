3. Liga: Duisburg verpasst Rückkehr an die Spitze

SID 26.10.2025 • 21:35 Uhr Die Zebras gehen im Derby gegen Rot-Weiss Essen in Führung - zum Sieg und zur Rückkehr an die Spitze reicht es nicht.

Der MSV Duisburg hat den Sprung zurück an die Spitze der 3. Liga verpasst.

In einem unterhaltsamen Ruhrpott-Derby mussten sich die Zebras am Sonntagabend gegen Rot-Weiss Essen mit einem 1:1 (1:1) begnügen. Neuer Tabellenführer nach dem 12. Spieltag ist Energie Cottbus.

Duisburg ging durch Florian Krüger (23.) in Führung. Die Antwort von RWE folgte jedoch prompt: Ramien Safi (25.) glich aus und profitierte dabei von einem Aussetzer von Maximilian Braune im MSV-Tor.