3. Liga: Duisburg wieder nur mit Remis

SID 03.10.2025 • 21:00 Uhr Tabellenführer Duisburg bleibt auch im zehnten Saisonspiel ungeschlagen. Aus den vergangenen vier Spielen gab es jedoch nur einen Sieg.

Tabellenführer MSV Duisburg hat seine Ungeschlagen-Serie in der 3. Liga fortgesetzt, zum zweiten Mal in Serie aber „nur“ remis gespielt. Gegen Hansa Rostock kamen die Zebras am 10. Spieltag trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Der Vorsprung auf Rang zwei beträgt vorerst sechs Punkte, die Verfolger können am Wochenende aber verkürzen.

Patrick Sussek (32.) und Tobias Fleckstein (72.) legten in einer unterhaltsamen Partie vor 27.207 Zuschauern im MSV-Stadion zweimal vor, Cedric Harenbrock sorgte mit einem Doppelpack (45.+1, 76.) aber jeweils für den Ausgleich. Die Gäste hatten durch Stürmer Andreas Voglsammer (78.) sogar noch die Riesenchance, dem MSV die erste Niederlage zuzufügen.