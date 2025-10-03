3. Liga: Osnabrück und Saabrücken patzen daheim

SID 18.10.2025 • 16:04 Uhr Der VfL Osnabrück kassiert eine deutliche Niederlage. Die Lila-Weißen gehen gegen Hoffenheims Reserve unter.

Der VfL Osnabrück und der 1. FC Saarbrücken haben im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga überraschend gepatzt. Der VfL kassierte beim deutlichen 0:4 (0:1) gegen die TSG Hoffenheim II ebenso seine erste Heimniederlage der Saison wie die Saarländer beim 2:4 (1:2) gegen den SC Verl.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kurios: Saarbrücken überholte in der Tabelle trotz der Niederlage den VfL, beide liegen mit jeweils 19 Punkten vorerst auf den Plätzen drei und vier. Die Topteams MSV Duisburg (24) und Energie Cottbus (20) können am Sonntag aber davonziehen.