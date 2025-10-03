Cottbus nach Torspektakel Erster

SID 25.10.2025 • 16:11 Uhr Energie Cottbus baut in der 3. Liga seine Siegesserie aus.

Energie Cottbus hat in der 3. Liga durch seinen fünften Sieg nacheinander die Tabellenführung übernommen.

Die Lausitzer gewannen gegen den weiter sieglosen Aufsteiger TSV Havelse 4:3 (2:1) und verdrängten den MSV Duisburg mit zwei Punkten Vorsprung zumindest vorerst von Platz eins. Die Zebras können allerdings am Sonntag (19.30 Uhr/MagentaSport) die Spitze durch einen Sieg im Nachbarschaftsduell mit Rot-Weiss Essen wieder zurückerobern.

Hinter dem Führungsduo verdrängte der SC Verl den weiter kriselnden 1. FC Saarbrücken aus der Aufstiegszone. Verl fertigte Zweitliga-Absteiger SSV Ulm mit 5:0 (2:0) ab und rückte auf Rang drei vor.

Saarbrücken weiter sieglos

Saarbrücken hingegen blieb durch das 1:2 (0:1) beim FC Ingolstadt zum fünften Mal in Folge sieglos (ein Punkt). Dadurch fielen die Blau-Schwarzen punktgleich hinter den VfL Osnabrück, der am späteren Samstagnachmittag bei Schlusslicht Schweinfurt 05 gastiert, sowie Waldhof Mannheim (3:1 gegen 1860 München) zurück.

Cottbus musste gegen den Tabellenvorletzten Havelse härter für seinen vierten Heimsieg arbeiten als erwartet.