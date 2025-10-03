3. Liga: Traditionsklub stellt Cheftrainer frei

Trainer-Aus in der Dritten Liga: Wie Traditionsklub Alemannia Aachen am Montagmorgen bekanntgab, hat der Klub seinen Cheftrainer Benedetto Muzzicato sowie Co-Trainer Noah Hach mit sofortiger Wirkung freigestellt.
Traditionsklub stellt Cheftrainer frei
Muzzicato hatte den Job beim Drittligisten erst im Sommer angetreten, nachdem Aufstiegstrainer Heiner Backhaus zu Eintracht Braunschweig gewechselt war. Mit der Alemannia legte Muzzicato einen Fehlstart in der laufenden Saison hin, nach elf Spielen findet sich der Klub mit zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz wieder. Am Samstag unterlag Aachen vor heimischer Kulisse dem FC Ingolstadt mit 0:1.
Co-Trainer übernimmt interimsweise
„Wir sehen nach einer eingehenden Analyse die Notwendigkeit, diesen Schritt zu gehen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und insgesamt sieben Niederlagen fehlt uns die Überzeugung, dass in dieser Konstellation die Wende gelingt“, wird Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport, in einer Pressemitteilung zitiert.
Interimsweise wird Co-Trainer Ilyas Trenz gemeinsam mit dem U-19 Coach Carsten Wissing das Team begleiten und auf das nächste Spiel bei Wehen Wiesbaden vorbereiten.
Im Zuge dessen wurde auch der Technische Direktor Erdal Celik von seinen Aufgaben freigestellt. Erdal Celik war seit 2023 bei Alemannia Aachen.