3. Liga: Befreiungsschlag nach Trainer-Aus

SID 24.10.2025 • 21:05 Uhr Alemannia Aachen siegt im ersten Spiel nach der Entlassung seines Trainers in Wiesbaden.

Fußball-Drittligist Alemannia Aachen hat im ersten Spiel nach der Freistellung seines Trainers Benedetto Muzzicato einen Befreiungsschlag gelandet. Beim SV Wehen Wiesbaden gewann der frühere Bundesligist 2:1 (2:0) und holte den ersten Sieg nach drei Niederlagen.

Der bisherige Co-Trainer Ilyas Trenz und U19-Coach Carsten Wissing betreuten das verunsicherte Team bei den Hessen.

Lars Gindorf (22.) per Foulelfmeter sowie Mika Schroers (30.) trafen für die Aachener, die ihren vierten Saisonsieg feierten und sich vom 18. auf den 16. Platz verbesserten.