Doppelpack Lobinger: Viktoria bleibt oben dran

SID 31.10.2025 • 20:58 Uhr Die Kölner nutzen gegen Ingolstadt in der zweiten Halbzeit ihre Chancen - und beenden ihren kurzen Negativlauf.

Dank eines Doppelpacks von Lex-Tyger Lobinger hat Viktoria Köln in der 3. Fußball-Liga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die Rheinländer drehten die Partie gegen den FC Ingolstadt am Freitagabend, setzten sich mit 3:1 (0:1) durch und hielten damit den Anschluss an die Spitzengruppe.

Der Rückstand auf den SC Verl auf Relegationsrang drei beträgt zwei Punkte, die Konkurrenz ist am Wochenende aber noch im Einsatz.