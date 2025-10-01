Großalarm in München: 1860-Heimspiel offenbar auf der Kippe

Maximilian Huber 01.10.2025 • 13:24 Uhr Nachdem das Oktoberfest aufgrund einer Bombendrohung vorübergehend geschlossen bleibt und es am Morgen eine Explosion mit Todesopfer im Münchner Norden gegeben hat, könnte auch das Heimspiel von 1860 München gegen Viktoria Köln auf der Kippe stehen.

Steht das Drittliga-Heimspiel von 1860 München am Abend gegen Viktoria Köln auf der Kippe?

{ "placeholderType": "MREC" }

Nachdem das Oktoberfest am Mittwoch aufgrund einer Sprengstoffdrohung mindestens bis 17 Uhr geschlossen bleibt und es offenbar auch in diesem Zusammenhang am Morgen im Münchner Norden zu einer Explosion mit Todesfolge gekommen ist, könnte nun auch das Heimspiel von 1860 München am Mittwochabend (Anpfiff 19 Uhr) wackeln.

1860 München steht mit Polizei in Kontakt

Wie 1860-Pressesprecher Rainer Kmeth bestätigte, stehe der Klub bereits in Kontakt mit den Behörden. „Wir sind im Austausch mit der Polizei und informieren über unsere Kanäle, wenn es hier Neuigkeiten gibt“, teilte er im Gespräch mit dieblaue24 mit.

Auch auf Instagram schrieben die Löwen: „In München läuft ein Großeinsatz der Polizei. Der TSV 1860 steht aktuell im Austausch mit der Polizei, ob dies Einfluss auf unsere Partie gegen Viktoria Köln hat.“

{ "placeholderType": "MREC" }