Klarheit um 1860-Heimspiel nach Großalarm in München

Maximilian Huber 01.10.2025 • 15:07 Uhr Nachdem das Oktoberfest aufgrund einer Bombendrohung vorübergehend geschlossen bleibt und es am Morgen eine Explosion mit Todesopfer im Münchner Norden gegeben hat, stand das Heimspiel von 1860 München auf der Kippe. Nun gibt es Entwarnung.

Nachdem das Oktoberfest am Mittwoch aufgrund einer Sprengstoffdrohung mindestens bis 17 Uhr geschlossen bleibt und es offenbar auch in diesem Zusammenhang am Morgen im Münchner Norden zu einer Explosion mit Todesfolge gekommen ist, stand zwischenzeitlich die Frage im Raum, ob auch das Heimspiel von 1860 München am Mittwochabend (Anpfiff 19 Uhr) gegen Viktoria Köln wackeln würde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie der Klub am Mittag bekanntgab, soll das Drittliga-Spiel wie geplant stattfinden. „Nach Rücksprache mit den Münchner Sicherheitsbehörden gibt es keine Hinweise, dass für das Grünwalder Stadion eine Gefahr besteht. Dies bestätigte soeben auch OB Dieter Reiter auf seinem Instagram-Kanal“, schrieben die Löwen. „Daher findet das Spiel gegen Viktoria Köln - Stand jetzt - wie geplant statt.“

1860 München stand mit Polizei in Kontakt

Wenige Stunden zuvor bestätigte 1860-Pressesprecher Rainer Kmeth, dass der Klub in Kontakt mit den Behörden stehe, ob eine Austragung in Gefahr sei. Dies ist nach derzeitigem Stand nicht der Fall.