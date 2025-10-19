Mit neuem Trainer: 1860 beendet Duisburger Serie

SID 19.10.2025 • 18:32 Uhr Markus Kauczinski feiert ein erfolgreiches Debüt, der MSV kassiert die erste Niederlage.

Mit neuem Trainer hat 1860 München die Erfolgsserie des Aufsteigers MSV Duisburg in der 3. Fußball-Liga beendet. Erstmals mit Markus Kauczinski auf der Bank erkämpften sich die kriselnden Löwen ein 3:1 (1:1) gegen den Tabellenführer, der im elften Saisonspiel die erste Niederlage kassierte.

Der Duisburger Vorsprung schrumpfte nach nur einem Sieg in den letzten fünf Partien auf einen Punkt zusammen. Denn Verfolger Energie Cottbus hatte zuvor mit 2:1 (0:0) beim Zweitliga-Absteiger SSV Ulm seinen vierten Dreier in Folge gefeiert.