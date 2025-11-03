1860-Held von Auto erfasst: Not-OP, Intensivstation, künstliches Koma

Nono Koussou ist in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der ehemalige Profi des TSV 1860 München musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet die Bild-Zeitung, die sich auf eine Polizeimeldung beruft.
1860-Held von Auto erfasst
Demnach verlor ein 68 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und war an der Kreuzung Herzogstraße/Schleißheimer Straße in München-Schwabing auf den Gehweg gerast. Dort wurde ein 33-jähriger Fußgänger frontal erfasst und schwer verletzt.
Koussou „wieder auf dem aufsteigenden Ast“
Wie sich herausstellte, handelte es sich um Koussou, dem mit den Löwen im Jahr 2018 die Rückkehr von der Regionalliga Bayern zurück in die 3. Liga gelang. Bei dem Unfall erlitt er offenbar eine schwere Kopfverletzung und musste notoperiert werden.
Wie die Bild weiter meldete, musste Koussou ins künstliche Koma versetzt werden und mehrere Tage auf der Intensivstation verbringen. Der Zeitung schickte er am Samstagabend eine Sprachnachricht, in der er leichte Entwarnung gab: „Mir geht es so weit ganz ok. Ich bin wieder auf dem aufsteigenden Ast.“