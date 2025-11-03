1860-Held von Auto erfasst: Not-OP, Intensivstation, künstliches Koma

Daniel Höhn 23.11.2025 • 13:48 Uhr Nono Koussou, früherer Profi von 1860 München, ist in einen Verkehrsunfall verwickelt worden, lag einem Berichtzufolge auf der Intensivstation und im künstlichen Koma. Aus dem Krankenhaus gibt er leichte Entwarnung.

Nono Koussou ist in einen Verkehrsunfall verwickelt worden. Der ehemalige Profi des TSV 1860 München musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden. Das berichtet die Bild-Zeitung, die sich auf eine Polizeimeldung beruft.

Demnach verlor ein 68 Jahre alter Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und war an der Kreuzung Herzogstraße/Schleißheimer Straße in München-Schwabing auf den Gehweg gerast. Dort wurde ein 33-jähriger Fußgänger frontal erfasst und schwer verletzt.

Koussou „wieder auf dem aufsteigenden Ast“

Wie sich herausstellte, handelte es sich um Koussou, dem mit den Löwen im Jahr 2018 die Rückkehr von der Regionalliga Bayern zurück in die 3. Liga gelang. Bei dem Unfall erlitt er offenbar eine schwere Kopfverletzung und musste notoperiert werden.